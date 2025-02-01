Окупанти вдарили по двох районах Харківщини

Ворожі ракети влучили по Харківщині

Під час повітряної тривоги зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах Харківщини. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.