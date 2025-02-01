Окупанти вдарили по двох районах Харківщини
Ворожі ракети влучили по Харківщині
Під час повітряної тривоги зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах Харківщини. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби.
Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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