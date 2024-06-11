США запроваджують нове правило для мігрантів-нелегалів з Росії

Громадяни Росії і ще декількох країн будуть негайно депортовані під час спроби незаконного перетину кордону США

Влада США почне негайно висилати з країни нелегальних мігрантів з Росії та ще п'яти країн колишнього СРСР, спійманих на кордоні з Мексикою. Про це пише газета New York Post.

За даними документа, який є у розпорядженні газети, співробітники прикордонної служби в Каліфорнії отримали наказ впускати в країну нелегальних мігрантів із понад ста країн, за винятком дорослих нелегалів з Росії, Грузії, Молдови, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Громадяни цих країн будуть негайно депортовані під час спроби незаконного перетину кордону. Проте влада впустить у США дітей, жертв викрадення, а також тих громадян перелічених країн, кому загрожує небезпека або потрібна медична допомога.

Цей наказ поширюється лише на сектор Сан-Дієго, який є найбільш завантаженою ділянкою для нелегального перетину кордону.

Водночас потік мігрантів у цьому регіоні на півдні Каліфорнії не припиняється, на кордоні зібралися гігантські черги. Дані прикордонного патруля, перевірені The Post, показали, що протягом минулих вихідних південний кордон перетнули понад 10 тис. мігрантів.

Минулого тижня президент США Джо Байден тимчасово заборонив надавати притулок мігрантам, які незаконно перетинали кордон. У заяві Білого дому наголошено, що рішення про ненадання притулку нелегальним мігрантам з Мексики є тимчасовим. «Ці заходи не є постійними. Вони будуть скасовані, коли кількість мігрантів, які перетинають кордон, стане достатньо низькою, щоб американська система могла безпечно та ефективно управляти прикордонними операціями», – наголосили в Білому домі.

До слова, 2023 року росіяни отримали рекордну кількість грінкарт у США. У фінансовому році, який тривав із 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го, американська влада видала росіянам 12,7 тис. відповідних документів. Попередній рекорд було встановлено у 2016 році – тоді 9774 росіян стали власниками грінкарти. Для порівняння: українці у 2023 році отримали 11,2 тис грінкарт (2022-го було 11 719), а Казахстану – 2610 (1637 2022-го). Найбільше грінкарт США видали жителям Мексики – 179,8 тисяч.