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Посилення санкцій проти РФ: заступник голови Мінфіну США їде до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення санкцій проти РФ: заступник голови Мінфіну США їде до Києва
Сьогодні заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо відвідає Київ
фото з відкритих джерел

Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства

Сьогодні, 29 травня, до Києва приїде заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо. Він проведе переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовими чиновниками щодо майбутніх планів щодо посилення санкцій щодо Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агенство, Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства перед важливою промовою про плани США щодо подальшої деградації російського військово-промислового комплексу в Берліні 30 травня.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вашингтон запровадив санкції щодо понад 4000 фізичних та юридичних осіб з метою притягнення Росії до відповідальності, включаючи 80% російського банківського сектора за активами.

«Ми продовжуємо робити дії, щоб підірвати військову машину Росії і перекрити канали для ухилення, у тому числі ввівши санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб лише цього місяця», – заявив представник Мінфіну, який побажав залишитися невідомим.

Вашингтон та його союзники також були стурбовані значною підтримкою у вигляді товарів подвійного призначення, які Китай постачав на російську оборонно-промислову базу, і продовжуватимуть отримувати їх безпосередньо з Китаєм, додав чиновник.

Адейемо обговорить зусилля лідерів "Великої сімки" щодо розблокування російських активів вартістю близько 300 млрд доларів, заморожених Заходом після початку війни, що дасть Україні доступ до більшого фінансування у середньостроковій та довгостроковій перспективі, повідомив представник казначейства.

Представник Мінфіну заявив, що міністри фінансів країн «Великої сімки» в суботу досягли суттєвого прогресу в переговорах про те, як використовувати майбутні доходи від цих російських активів для збільшення фінансування України, але не повідомив подробиць.

США підштовхують своїх партнерів щодо "Великої сімки" - Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Канади - підтримати кредит, який міг би надати Києву 50 млрд доларів у найближчому майбутньому. За словами чиновників, замість повної конфіскації активів такий кредит буде забезпечено за рахунок майбутніх процентних доходів за активами протягом певного періоду часу.

Адейемо також обговорить зусилля України щодо боротьби з корупцією та наголосить на зусиллях США, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати залучати приватні інвестиції, у тому числі через збільшення фінансування державного сектору, повідомив представник Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки 1 травня запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній «Побєда».

Теги: санкції США Мінфін

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