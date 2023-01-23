Передача Україні Leopard-2: Польща надішле Німеччині офіційний запит

У разі відмови Німеччини танки все одно будуть передані Україні

Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків німецького виробництва Leopard-2. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає PAP .

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Урядовець зазначив, що у разі відмови Німеччини танки все одно будуть передані Україні в рамках малої коаліції країн.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Зауважимо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія.