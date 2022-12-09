РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Брінк: «Путін може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться»

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк вважає, що російські окупанти можуть закінчити війну проти України вже сьогодні, але не мають такого бажання. Про це Брінк заявила в інтерв'ю 24 каналу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист», - зазначила Брінк.

Пані посол уточнила, що Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують мирний план, представлений президентом Володимиром Зеленським. І він міг би стати потенційним вирішенням війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз дуже чітко зрозуміло – хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни. Якраз цього понеділка Росія знову запустила 70 ракет по українських містах. Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського», – заявила дипломатка.

Раніше на тлі чергової масштабної атаки рашистів посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк запевнила українців у продовженні підтримки.