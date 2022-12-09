Оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають наступного року

Яку зброю американці закуплять у 2023 році

До номенклатури озброєння США включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS)

В оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2023 рік передбачене масштабна закупівля боєприпасів різних типів. Зокрема американське Міноборони планує значно збільшити запаси ракет, снарядів та пускових установок. Про це повідомляється у відповідному документі, опублікованому на сайті Комітету Представників США.

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Згідно з текстом закону про фінансування національної оборони США на 2023 фінансовий рік, придбають такі види озброєння:

2 600 протикорабельних ракет Harpoon;

1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;

3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;

5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;

28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;

5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;

5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;

950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;

3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;

1 500 багатоцільових ракет SM-6;

864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;

12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;

12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;

700 нових ракетних установок HIMARS;

1 700 балістичних ракет ATACMS;

106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.

Зазначається, що у такий спосіб Штати, зокрема, планують поповнити свої склади озброєння, які дещо спорожніли після постачання військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, 8 грудня Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена не відкидає варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів.