Оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають наступного року
До номенклатури озброєння США включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS)
В оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2023 рік передбачене масштабна закупівля боєприпасів різних типів. Зокрема американське Міноборони планує значно збільшити запаси ракет, снарядів та пускових установок. Про це повідомляється у відповідному документі, опублікованому на сайті Комітету Представників США.
Згідно з текстом закону про фінансування національної оборони США на 2023 фінансовий рік, придбають такі види озброєння:
- 2 600 протикорабельних ракет Harpoon;
- 1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;
- 3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;
- 5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;
- 28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;
- 5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;
- 5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;
- 950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;
- 3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;
- 1 500 багатоцільових ракет SM-6;
- 864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;
- 12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;
- 12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;
- 700 нових ракетних установок HIMARS;
- 1 700 балістичних ракет ATACMS;
- 106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.
Зазначається, що у такий спосіб Штати, зокрема, планують поповнити свої склади озброєння, які дещо спорожніли після постачання військової допомоги Україні.
Нагадаємо, 8 грудня Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд.
Також раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена не відкидає варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів.
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