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Байден планує балотуватися на другий термін. Що відомо про кампанію 2024 року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден планує балотуватися на другий термін. Що відомо про кампанію 2024 року
Кампанія Байдена 2024 року починає формуватися
фото з відкритих джерел

Не маючи великої основної опозиції, Байден може розпочати кампанію на власних умовах

Головні радники Білого дому збираються прийняти остаточне рішення щодо початку кампанії з переобрання президента Джо Байдена, навіть якщо сам кандидат не оголошуватиме про свої плани на 2024 рік. Про це повідомляє NBC News з посиланням на ознайомлених із питанням джерелами.

Видання зазначає, що у Байдена є причини для затримки офіційного оголошення про намір балотуватися на другий термін.

Зокрема у Байдена так і не з’явилось серйозного конкурента від Демократичної партії на виборах, а його попередник Дональд Трамп, якому зараз висунуто звинувачення, є центром політичної уваги. Також у Байдена назріває велика сутичка з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

«Частину рішень уже прийнято, але він обурений тиском, який змушує оголосити те, що він уже вирішив», – повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Інший давній радник, який раніше керував рішеннями щодо кандидатури Байдена, сказав, що затримка в оголошенні також служить для того, щоб «зберегти можливість» не балотуватися.

Попри те, що Байден раніше говорив, що він «має намір балотуватися» у 2024 році, він майже завжди додає, що покладається на долю, натякаючи на можливість того, що обставини, політичні чи особисті, можуть змінитися та направити його в іншому напрямку.

Однак помічники стверджують, що майже не сумніваються, що Байден балотуватиметься на другий термін, і що відповідна підготовка триває. При цьому він спирається на одну зі своїх головних переваг на цей момент – бути президентом, а не кандидатом.

«Не маючи основної опозиції на первинних виборах, Байден може дозволити собі розкіш почати свою останню кампанію на власних умовах. Байден ніколи не був улюбленцем лівих, але прогресивне крило Демократичної партії, здається, об’єдналося за ним», – зазначає видання.

Конгресмен Ро Ханна, який був співголовою президентської кампанії сенатора Берні Сандерса у 2020 році, сказав про Байдена: «Він провів успішні два роки з важливим законодавством для відновлення виробництва. Він докладає зусиль для людей у ​​Палаті та Сенаті на особистій основі».

Одна з проблем, яку радники Білого дому висловили в приватному порядку полягає в тому, що Байден не може збирати гроші на кампанію, доки не оголосить свою кандидатуру. Компроміс полягає в тому, що Байден може виглядати та поводитися як президент, повністю використовуючи Air Force One і президентську трибуну для поширення свого послання, але він не може зібрати гроші.

Читайте також: Байден скоро оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ

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