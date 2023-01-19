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Байден скоро оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден скоро оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
Очікується, що в найближчі місяці глава Білого дому розповідатиме про перемоги, досягнуті за його президенства,
фото з відкритих джерел

Американський лідер розповість про свої плани після виступу зі зверненням «Про стан справ у державі» 7 лютого

Президент США Джо Байден протягом найближчих кількох тижнів оголосить про намір балотуватися на другий термін у 2024 році.Про це повідомляє The Hill.

Як зазначає видання, обізнані з підготовкою до передвиборчої кампанії джерела інформують, що американський лідер розповість про свої плани після виступу зі зверненням «Про стан справ у державі» 7 лютого.

«Більш офіційна заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення у неналежних місцях таємних документів періоду перебування Байдена на посаді віцепрезидента, не змінило цих планів», – зазначає The Hill.

Очікується, що в найближчі місяці глава Білого дому розповідатиме про перемоги, досягнуті за його президенства, зокрема про збільшення кількості робочих місць і уповільнення темпів інфляції.

«Водночас демократи висловлюють занепокоєння, що історія з секретними файлами може зашкодити майбутній кампанії», – додають журналісти.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму. 

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Теги: Адміністрація Президента історія Джозеф Байден війна вибори у США

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