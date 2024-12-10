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«Був здивований розмовою». Премʼєр Чехії обговорив з Трампом війну в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Був здивований розмовою». Премʼєр Чехії обговорив з Трампом війну в Україні
Петр Фіала повторив вимогу новообраного президента збільшити витрати на оборону – і закликав європейських союзників посилити свій військовий потенціал і участь в Україні
колаж: glavcom.ua

Чеський політик погоджується, що примушення Києва поступитися територіями тільки заохотить «кремлівську військову машину»

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів про телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом стосовно війни в Україні. Фіала повідомив, що був приємно здивований цією розмовою. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми обговорили позицію Праги щодо російського вторгнення, а потім Трамп розповів про родинні зв’язки з Чехією, де народилася його покійна дружина Іванна. Містер Трамп хотів зрозуміти нашу точку зору. Я вважаю, що він дуже добре усвідомлює, що ситуація в Україні – і на Близькому Сході – має бути вирішена, і що рішення буде дуже складним», – повідомив чеський політик.

Фіала сказав, що примушення Києва поступитися територіями тільки заохотить «кремлівську військову машину».

Також Петр Фіала повторив вимогу новообраного президента збільшити витрати на оборону – і закликав європейських союзників посилити свій військовий потенціал і участь в Україні, не чекаючи, поки США зроблять перші кроки.

«Наша безпека не може вічно базуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності», – сказав прeм’єр-міністр. 

Петр Фіала також застеріг союзників від «умиротворення» в Україні та наголосив, що Європі знадобляться Сполучені Штати, щоб продемонструвати силу.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо». Однак Україна може, «можливо», очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду президента.

Як відомо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

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Теги: міністр Дональд Трамп Чехія дружина безпека

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