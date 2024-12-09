Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення України до НАТО

Раніше адміністрація Байдена розглядала можливість надати Україні запрошення до НАТО

Президент України Володимир Зеленський збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Як зазначив Зеленський, він хоче говорити про НАТО з Байденом, оскільки Дональд Трамп, ще не в Білому домі та не має всіх юридичних прав.

«Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і порушити саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США і від його позиції багато залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що, поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить»,– сказав Зеленський.

Зеленський подякував США за останній пакет допомоги Україні.

«Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби у нас було запрошення і ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля (Макрона – «Главком»). Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО», – додав очільник України.

Як зазначив президент, Україна не вступить зараз в НАТО, проте може отримати запрошення до альянсу.

«Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав, ми більш ніж хтось у світі хоче закінчення війни. І, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Раз. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакет зброї тощо. Це далекобійні системи, безумовно, і Atacms, Taurus, Storm Shadow… Це нам дуже-дуже сильно потрібно і так, виключно для військових цілей. Ми це підкреслюємо, а окрім цього – гарантії безпеки. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили», – розповів Зеленський про перебіг зустрічі у тристоронньому форматі у Парижі.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.