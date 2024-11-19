Єврокомісія підняла прапор України у Брюсселі (фото)

Прапор України підняли у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 19 листопада, перед будівлею Європейської комісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності. Про це повідомила Єврокомісія.

Український прапор майорітиме поруч з європейськими перед головною будівлею Єврокомісії.

фото: European Commission

«1000 днів хоробрості. 1000 днів солідарності ЄС», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дзвіницю парламенту Канади у Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності із Україною. За усталеною практикою, підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого. Утім, для України було зроблено виняток.