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Держдеп США розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні
Метью Міллер
фото з відкритих джерел

США розглядають можливу передачу Україні нових ракет чи оборонних систем

Сполучені Штати Америки анонсують передачу Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги вже цього тижня. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Посадовець не розкрив відповідь державного секретаря США Ентоні Блінкена на запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про передачу нашій країні далекобійних ракет Atacms, але заявив про новий пакет допомоги від Вашингтона.

«Як ми вже говорили, ми продовжуємо постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь. Наприкінці цього тижня будуть зроблені інші анонси про додаткову допомогу, яку ми плануємо надати Україні», – підкреслив Міллер.

За його словами, США розглядають можливу передачу Україні нових ракет чи оборонних систем, але наразі жодних анонсів щодо цього не було.

Нагадаємо, що Reuters із посиланням на американських посадовців повідомляло, що в Білому домі почався розподіл коштів на допомогу Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Як повідомлялося, США схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені. 

До слова, Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.

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Теги: США допомога ЗСУ Держдепартамент США

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