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Шольц не виконує обіцянок? Welt розкритикувало військову допомогу Німеччини для ЗСУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шольц не виконує обіцянок? Welt розкритикувало військову допомогу Німеччини для ЗСУ
фото:Welt

Welt: Україна не отримала понад 90% обіцяних Німеччиною танків

Німеччина не відправила Україні практично жодної зброї з  пакету на понад 2,4 млрд євро, обіцяного навесні канцлером Олафом Шольцем ще весною цього року. Про це пише видання Welt.

Такого висновку дійшли журналісти видання, детально вивчивши список постачань на сайті Федерального уряду.

Шольц анонсував новий транш допомоги Києву 14 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна. Було обіцяно доставити зброю в найкоротші терміни, але на сьогодні Україна мало що отримала.

Через тиждень після візиту Зеленського канцелярія додала анонсовані позиції до розділу про постачання «у стадії підготовки» та «у процесі». Так було перераховано озброєння, яке терміново необхідні Києву для контрнаступу. 

Welt регулярно архівує список, що постійно оновлюється, відстежуючи хід поставок. Таким чином видання з'ясувало, що за останні два місяці  Берлін відправив Києву лише 10 із 110 обіцяних танків Leopard 1 та 12 із 18 зенітних самохідних установок Gepard.

джерело: Welt
джерело: Welt

Аналогічна ситуація із чотирма системами ПРО Iris-T на додаток до двох поставлених. А з 20 бронемашин Marder із травня не було відправлено жодної. Те саме із артилерійськими боєприпасами: ЗСУ отримали лише 850 штук замість обіцяних  26 350.

Крім того, союзником України було обіцяно нелетальну зброю, зокрема кілька сотень розвідувальних безпілотників, радари спостереження за повітряним простором. «Реалізацію цих заходів, вжитих федеральним урядом, розпочато», – йдеться на сайті Міноборони.

Єдині обіцянки, які федеральний уряд виконав на 100%, – це постачання 11 000 продовольчих пайків, трьох безпілотних датчиків та п'яти металевих мостів для танка-мостоукладача Biber.

За даними видання, є ймовірність, що зобов'язання щодо зброї «відкликають». Так, раніше у списку вважалися 5032 протитанкові ручні рушниці зі статусом «у стадії підготовки». Однак після поновлення 12 липня вони зникли. При цьому позначок про те, що рушниці доставлені, не було. Влада Німеччини не відповіла на запит, чому це сталося.

Загальний обсяг військової та іншої допомоги Берліна Києву з початку російського вторгнення сягнув 17 млрд євро. Німеччина є другим постачальником озброєння після США.

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Теги: Німеччина Міноборони війна радари Україна озброєння

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