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Байден прилетів в Ізраїль (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден прилетів в Ізраїль (відео)
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю
фото: timesofisrael.com

Дороги навколо аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США Джо Байдена перекрили

Сьогодні, 18 жовтня президент США Джо Байден прибув в Ізраїль. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Приземлення літака Байдена транслювалося у прямому ефірі.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.

«Безпека в аеропорту надзвичайно посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту», – пише видання.

Як зазначають журналісти, дороги навколо аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США Джо Байдена перекрили. У Тель-Авіві багато доріг у південній частині міста також будуть перекриті поліцією під час візиту.

Нагадаємо, раніше візит Байдена до Ізраїлю анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль. 

Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.

 

Теги: Беньямін Нетаньягу президент аеропорт дороги Ізраїль міністр

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