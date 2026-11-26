Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів ядерний статус КНДР розцінюватимуться як відкрите оголошення війни. Він також закликав розширити розгортання тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідні заяви північнокорейський лідер зробив 25 листопада під час відвідування об'єктів ядерної промисловості та дослідницьких установ. Державне інформаційне агентство КНДР не розкрило їхнього місцеперебування.

Кім Чен Ин повідомив, що Пхеньян систематично нарощує виробничі потужності для зміцнення свого ядерного арсеналу.

За його словами, ядерний статус країни, закріплений у конституції КНДР у 2023 році, є незворотним. Будь-які спроби його заперечити Пхеньян розцінюватиме як «відкрите оголошення війни».

Північнокорейський лідер також звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у посиленні ядерної загрози в регіоні, виправдовуючи цим нарощування власного військового потенціалу.

З 2006 року Північна Корея провела шість ядерних випробувань. Останнє відбулося у 2017 році.

За оцінками незалежних дослідницьких організацій, які раніше озвучило Міністерство оборони Південної Кореї, Пхеньян може володіти від 80 до 120 ядерними боєголовками. Офіційного підтвердження цих показників немає.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив про розширення ядерного виробництва Північної Кореї. Пхеньян продовжує нарощувати свій військовий потенціал.

Також між Україною та Південною Кореєю виникла суперечка щодо питання полонених північнокорейських військовослужбовців.