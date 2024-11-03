Спецслужби Моллдови остерігаються російського втручання у вибори на закордонних дільницях

Молдова попросила Німеччину захистити вибори на дільницях від можливого втручання росіян

Спецслужби Молдови звернулися до влади Німеччини з проханням захистити молдавських громадян від можливого втручання Росії під час голосування на дільницях у Німеччині в другому турі президентських виборів Молдови, яке відбудеться 3 листопада. Про це повідомляє DW.

За даними газети Welt am Sonntag, уряд Берліна звернувся до Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з проханням «уважно» ставитися до цієї інформації. Серед можливих провокацій називаються фейкові повідомлення про мінування. У Німеччині буде працювати 20 виборчих дільниць для громадян Молдови.

Молдовські спецслужби також вважають, що ризик подібних дій Росії існує у Франції, Великій Британії та США. Раніше в Вашингтоні висловлювали побоювання, що Росія може спробувати втрутитися у нове волевиявлення молдаван.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбудеться другий тур виборів президента, оскільки Майю Санду підтримали 42,45% виборців, замість необхідних мінімальних 50% для перемоги в першому турі.

Нагадаємо, кандидат на пост президента Молдови Олександр Стояногло заявив, що визнає територіальну цілісність України в адміністративних кордонах 1991 року та пообіцяв у разі перемоги виступити «з мирними ініціативами» щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.