НАТО має більше допомагати Україні, щоб змінити траєкторію конфлікту – Рютте

За словами Рютте, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу

Рютте зауважив, що негайний виклик, перед яким постають союзники по Альянсу, – це нарощування допомоги для України

Щоб змінити траєкторію конфлікту, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної із президентом Франції Еммануелем Макроном заяви для преси у Парижі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми обговоримо необхідність посилення підтримки в той час, як Україна готується до зими, яка може бути найважчою з 2022 року. Ми маємо підтвердити наше зобов’язання дотримуватися цього курсу тривалий час і маємо зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в її боротьбі. Нам необхідно збільшити ціну для Путіна та для його авторитарних друзів, що його підтримують, шляхом надання Україні підтримки, якої вона потребує, щоб змінити траєкторію цього конфлікту», – сказав Рютте.

Він зауважив, що сьогоднішня зустріч з лідером Франції у Парижі відбувається у «делікатний момент» для глобального миру й безпеки. Росія продовжує напад на Україну і водночас зближується із своїми союзниками, включаючи Китай, Іран та Північну Корею.

Генсек НАТО нагадав, що на додаток до поставок в Росію боєприпасів та балістичних ракет Північна Корея зараз надіслала свої війська, щоб вони воювали та помирали разом із росіянами у цій злочинній війні. В обмін на це Росія надає Північній Кореї фінансування та ракетні технології, що викликає дуже велике занепокоєння. Такі північнокорейські ракети несуть пряму загрозу для території Сполучених Штатів, для Європи, для Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію і Південну Корею, а також для ширшого євроатлантичного регіону.

«Кожного дня українці гинуть та отримують поранення від смертельно небезпечних дронів «Шахед», розроблених та поставлених Іраном. На гроші, які надходять за ці поставки від Росії, Іран та його проксі дестабілізують Близький Схід та фінансують тероризм. В той самий час Китай підтримує російську економіку, надає можливості для її оборонної промисловості, сприяє поширенню її наративів», – зауважив генеральний секретар Альянсу.

За його словами, військове співробітництво, яке Росія має з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує миру й безпеці в Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні та у Північній Америці. Саме тому Європа, Північна Америка та їх глобальні партнери мають стояти разом, щоб підтримати силу трансатлантичного Альянсу, забезпечити безпеку та добробут для своїх народів.

Рютте зауважив, що негайний виклик, перед яким постають союзники по Альянсу, – це нарощування допомоги для України. У цьому контексті він подякував президенту Франції за підтримку, яка була надана Україні за два з половиною роки війни, включаючи поставки в Україну французьких артилерійських і протиповітряних систем, крилатих ракет і броньованих машин.

«Ви (Франція – «Главком») були серед перших країн, які повністю оснастили та надати тренування цілій українській бригаді, яка названа на честь Києва. (5-та окрема штурмова Київська бригада – «Главком»). І ви зобов’язалися надіслати бойові літаки «Міраж» на початку наступного року», – сказав Рютте.

Як повідомлялося, під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року союзники ухвалили широкий пакет підтримки України, який передбачає утворення спеціалізованого Командування НАТО для координації зусиль з допомоги та тренування для України.

Ця діяльність передбачає надання негайної допомоги для Збройних сил України на полі бою, а також спрямована на досягнення повної взаємосумісності українських військових з військовими підрозділами Альянсу в рамках підготовки до майбутнього входження України в НАТО.

Нагадаємо, Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті. Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню elMundo заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО. Вона підкреслила, що ЄС завжди повинен бути сильнішим, послідовнішим і більш ефективним.Мецола також відзначила, що Європа опинилася на межі дуже нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, розв’язану Росією. Вона підкреслила, що Європейський Союз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто займе Білий дім після виборів президента США.

До слова, українська молодь бачить майбутнє України як члена Європейського Союзу і НАТО, закликавши надати нашій державі членство у Північноатлантичному альянсі. Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни.