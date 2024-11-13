Три країни проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР

Навчання спрямовані на зміцнення безпекової співпраці союзників на тлі поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середу, 13 листопада, розпочали другі масштабні тристоронні навчання «Лезо свободи» із залученням підрозділів сухопутних військ, військово-морських сил, військово-повітряних сил та кібервійськ. Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS), пише Yonhap.

Навчання, спрямовані на зміцнення безпекової співпраці союзників на тлі поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією, проходитимуть у міжнародних водах на південь від корейського острова Чеджу і триватимуть до п’ятниці, 15 листопада.

До навчань будуть залучені різні військові кораблі та бойові літаки трьох сторін, включно з авіаносцем ВМС США «Джорджем Вашингтоном» (USS George Washington) та есмінцями з ракетним озброєнням ВМС Південної Кореї і морських Сил самооборони Японії.

Тренування охоплюватимуть низку напрямків, зокрема, серед них – спільна протиповітряна та протиракетна оборона, протичовнова боротьба, блокування морських шляхів та протидія кібератакам.

Зазначається, що Сполучені Штати, Південна Корея та Японія «рішуче засуджують провокаційні дії Північної Кореї, включаючи випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня». «Ці навчання відображають волю союзників стримувати такі загрози та реагувати на них», – наголошує JCS.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

До слова, військові Південної Кореї у відповідь на останні ракетні випробування КНДР провели навчання із запуском у бік Жовтого моря балістичної ракети «Хенму-2» (Hyunmoo-II).