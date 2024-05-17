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У Фінляндії збільшилася кількість підозрюваних у перевезенні санкційних товарів до РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Фінляндії збільшилася кількість підозрюваних у перевезенні санкційних товарів до РФ
Розслідування почалось після того, як приватна особа повідомила правоохоронцям, що її дані були використані без її відома для замовлення товарів
фото з відкритих джерел

На початковому етапі розслідування у справі було троє підозрюваних російських студентів

Кількість підозрюваних у справі про перевезення російськими студентами товарів, на які накладені санкції, з Фінляндії до Росії збільшилась до п’яти. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що розслідування справи стосовно порушення антиросійських санкцій п’ятьма особами тепер проводиться Центральною кримінальною поліцією у співпраці з поліцією фінського міста Оулу та Митною службою.

На початковому етапі розслідування у справі було троє підозрюваних російських студентів – двоє чоловіків та одна жінка. Тоді слідчі заявили про перевезення ними із Фінляндії до РФ товарів подвійного призначення.

Розслідування почалось після того, як приватна особа повідомила правоохоронцям, що її дані були використані без її відома для замовлення товарів. Наразі слідчі вивчають покупки, зроблені в онлайн-магазинах.

Нагадаємо, Трьох громадян Росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав. Студенти – двоє 25-річних хлопців та 18-річна дівчина – за рішенням суду перебуватимуть під вартою, поки триває слідство.

Керівник розслідування Кіммо Тууленкарі не надав подробиць у цій справі, лише зазначив, що йдеться про категорії товарів, які (або компоненти яких) можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

До слова, Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Теги: міністр санкції студенти Фінляндія слідство розслідування жінка перевезення

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