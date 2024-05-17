Республіканці в Конгресі ухвалили акт, що зобов'язує Байдена надати зброю Ізраїлю

Демократи звинуватили опонентів у політичній грі та заявили, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він «повернувся спиною до Ізраїлю» після того, як зіткнувся з пропалестинськими протестами

Очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила законопроект, покликаний змусити президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Закон про підтримку допомоги Ізраїлю в галузі безпеки був схвалений 224 голосами проти 187, переважно за партійною ознакою. Шістнадцять демократів разом із більшістю республіканців проголосували «за», а троє республіканців разом з більшістю демократів висловилися «проти».

Очікується, що акт не стане законом, але його ухвалення підкреслило глибокі розбіжності в США у рік президентських виборів щодо політики Ізраїлю.

Зазначається, що таким чином республіканці намагаються помститися демократам за нещодавнє призупинення адміністрацією Байдена постачання Тель-Авіву бомб з міркувань захисту цивільного населення Сектора Гази.

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він «повернувся спиною до Ізраїлю» після того, як зіткнувся з пропалестинськими протестами.

«Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити», – заявив спікер Палати представників республіканців Майк Джонсон.

Натомість демократи звинуватили опонентів у політичній грі та заявили, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.

«Це не є серйозною законодавчою ініціативою, тому деякі з найбільш проізраїльськи налаштованих членів фракції демократів у Палаті представників голосуватимуть проти», – сказав на прес-конференції перед голосуванням лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден.