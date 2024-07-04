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Байден відреагував на прохання демократів знятися з президентських перегонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Байден відреагував на прохання демократів знятися з президентських перегонів
Президент зустрінеться з губернаторами-демократами, щоб запевнити їх, що він готовий переобрання
фото: Reuters

Байден заявив, що він залишається лідером Демократичної партії і його ніхто не витісняє

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання. Про це пише Reuters.

За даними джерел агентства, під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії Байден заявив, що нікуди не збирається йти.

«Я балотуюся», – сказав Байден, додавши, що він залишається лідером Демократичної партії і його ніхто не витісняє.

Президент зустрінеться з губернаторами-демократами, щоб запевнити їх, що він готовий до роботи прапороносця партії після хитких дебатів з республіканцем Дональдом Трампом.

Відповідаючи в середу на запитання, чи розглядає Байден можливість відставки, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла, що абсолютно ні.

На запитання, чи є щось, що змінило б думку Байдена, прессекретарка відповіла, що не може про це говорити, але наголосила, що він «дуже чітко сказав», що він зайнятий своєю роботою і продовжуватиме це робити.

Офіційний представник Білого дому повідомив Reuters, що президент США розмовляв з демократом Палати представників Джимом Клайберном, який є свого роду королем Демократичної партії та зіграв важливу роль у перемозі Байдена на виборах 2020 року.

Клайберн заявив, що якщо Байден піде у відставку, партія повинна провести «міні-праймеріз». Він додав, що підтримає віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку в президенти, якщо Байден піде у відставку.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп та представники його кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден залишиться в президентських перегонах, адже його начебто буде легше перемогти, ніж інших демократів.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Водночас президент США Джо Байден усвідомлює, що не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у своїй придатності до посади президента. А представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Як повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу. 

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Теги: США Джозеф Байден вибори у США президент

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