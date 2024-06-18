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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного звʼязку протягом чотирьох місяців без додаткової плати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Після набуття чинності законом українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного звʼязку протягом чотирьох місяців. При цьому з них не стягуватимуться додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС матимуть такі самі права під час відвідування України.

Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної роумінгової зони України та ЄС.

Як зазначає парламентський Комітет з питань цифрової трансформації, закон прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.

«Завдяки цьому закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб’єкти господарювання здобудуть високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, законопроєкт щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу був зареєстрований в парламенті 17 листопада 2023 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці – в Україні.

До слова, постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері, 14 червня, схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

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Теги: Володимир Зеленський президент Європейський союз закон

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