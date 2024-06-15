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«Час покласти край бойовим діям»: Китай знову закликав Україну і Росію «до миру»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Час покласти край бойовим діям»: Китай знову закликав Україну і Росію «до миру»
Представник Китаю також заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримала війну, розв'язану Росією
фото з відкритих джерел

Представник Китаю закликав співтовариство «віддати пріоритет миру і спільно працювати над створенням умов для врегулювання кризи»

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав Україну і Росію піти «назустріч один одному» і якнайшвидше почати мирні переговори. Про це повідомляє China Times, засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії напередодні Саміту миру у Швейцарії.

«Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям», – заявив Ген Шуан.

Представник Китаю також закликав міжнародне співтовариство «віддати пріоритет миру, активізувати зусилля зі сприяння переговорам, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків кризи (так Китай називає вторгнення РФ в Україну - ред.) яку і спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання кризи».

Ген Шуан заявив, що позиція Китаю щодо України є «послідовною і чіткою»: «Китай і надалі відстоюватиме неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи».

Представник Китаю також заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримала війну, розв'язану Росією, і що насправді, навіть після початку війни торгівля між США і Росією ніколи не припинялися.

За його словами, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для просування політичного рішення. Ген Шуан закликав американську сторону припинити нападки і «очорнення Китаю на підставі українського питання», а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що його країна не надаватиме Росії зброю для війни проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом США Джо Байденом.

Також Пекін за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня. Про це пише «Інститут вивчення війни» (ISW) у зведенні від 13 червня.

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Теги: зброя саміт Китай торгівля президент переговори

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