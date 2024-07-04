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Губернатори-демократи висловили підтримку Байдену

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Губернатори-демократи висловили підтримку Байдену
Губернатори Тім Волз, Кеті Хокул та Вес Мур підтримали Байдена
фото: Reuters

Президента США підтримав Ньюсом, який розглядався, як один із кандидатів, які могли б замінити Байдена на виборах

Губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін. Про це заявив губернатор штату Міннесота Тім Волз за підсумками зустрічі з американським лідером у Білому домі, пише Reuters.

Окрім Уолза підтримку Байдену висловили губернатори штатів Нью-Йорк і Меріленд Кеті Хокул та Вес Мур.

«Він прикривав нас під час пандемії Covid-19, у період відновлення та під час усього, що відбувалося, і тепер губернатори готові прикрити його, і ми працюємо разом», – сказав Уолз.

Він наголосив, що перемога на президентських виборах у листопаді є основним пріоритетом Байдена.

«Президент Байден бере участь у перегонах, щоб перемогти. І ми обіцяємо йому нашу підтримку», – заявила Хокул.

Також Байдена підтримав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який розглядався експертами, як один із кандидатів у списку популярних демократів, які могли б замінити Байдена на виборах.

«Від президента я почув три слова: він у справі. Я теж. Джо Байден прикрив нашу спину, настав час прикрити його», – заявив  Ньюсом після відеоконференції президента зі своїм штабом і нацкомітетом Демократичної партії.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

«Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця», – написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Водночас повідомлялося, що представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

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Теги: Джозеф Байден партії вибори у США президент дебати

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