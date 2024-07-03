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Трамп сподівається, що Байден не вийде з президентських перегонів – WP

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп сподівається, що Байден не вийде з президентських перегонів – WP
Дональд Трамп вважає, що Байдена легше перемогти, ніж інших демократів
фото: Reuters

Трамп і його команда очікують, що кандидатом від Демократичної партії буде Байден

Колишній президент США і кандидат на наступних президентських виборах Дональд Трамп та представники його кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден залишиться в президентських перегонах, адже його начебто буде легше перемогти, ніж інших демократів. Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією.

Публічно Трамп і його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів, стверджуючи, що демократам пізно змінювати курс. Водночас у приватному порядку вони почали готуватися до різних ситуацій, бо вважають, що іншого демократа – не Байдена чи віцепрезидентку Каміллу Гарріс – буде перемогти складніше.

Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт заявила, що Трамп і його команда очікують, що кандидатом від Демократичної партії буде Байден. Вона також впевнена, що незважаючи ні на що, кампанія Трампа переможе.

Джерела The Washington Post стверджують, що кампанія Трампа вважає, що його перемозі не завадить навіть його можливе ув’язнення за кількома звинуваченнями.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Водночас президент США Джо Байден усвідомлює, що не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у своїй придатності до посади президента. А представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Як повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу. 

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США

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