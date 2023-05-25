У будівлі Міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа

Пожежа сталася неподалік будинку № 36 на Карамишевській набережній у Москві. Про це повідомляє Головне управління (ГУ) МНС Росії у Москві.

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Як повідомив співрозмовник агентства ТАРС в екстрених службах, загоряння сталося на одному з балконів. На місці події працюють екстрені служби. Вогонь також охопив дерев'яні споруди.

О 21:34 пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, нещодавно в Тольятті Самарської області сталася пожежа в фарбувальному цеху підприємства.

Також повідомлялося, що у місті Дятьково Брянської області горів склад на одному із заводів.