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У будівлі Міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У будівлі Міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа
у Москві сталася чергова пожежа
фото: росЗМІ

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа

Пожежа сталася неподалік будинку № 36 на Карамишевській набережній у Москві. Про це повідомляє Головне управління (ГУ) МНС Росії у Москві. 

Як повідомив співрозмовник агентства ТАРС в екстрених службах, загоряння сталося на одному з балконів. На місці події працюють екстрені служби. Вогонь також охопив дерев'яні споруди.

О 21:34 пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в Тольятті Самарської області сталася пожежа в фарбувальному цеху підприємства.

Також повідомлялося, що у місті Дятьково Брянської області горів склад на одному із заводів.

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Теги: росія Маріуполь пожежа

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