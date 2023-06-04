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«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Надія Карбунар
glavcom.ua
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
Російські добровольці показали взятих у полон солдатів
фото: скріншот із відео

В’ячеслав Гладков не приїхав на зустріч із «Російським добровольчим корпусом»

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков не приїхав на зустріч із «Російським добровольчим корпусом» та не забрав полонених російських солдатів. Про це заявили бійці «РДК». Відповідне відео вони поширили у своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно полонених чоловіків, причому деяким із них надають медичну допомогу.

«Досить передбачувано, пан Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів – не вистачило мужності кавалеру ордена «мужності». Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить. Тільки Євген Пригожин виявив сміливість та заявив про готовність взяти участь у переговорах», – ідеться у заяві «РДК».

Раніше командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін (справжнє прізвище Капустін, – ред.) звернувся до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб високопосадовець особисто забрав полонених російських окупантів.

Проте замість Гладкова добровольцям відповів власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Пізніше із заявою виступив і сам В'ячеслав Гладков. Він вигадав, що полонені, швидше за все, вже мертві. Але якщо це не так, запропонував змінити місце зустрічі. 

Раніше стало відомо, що бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ.

Також «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори. 

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста
Теги: відео Білгород

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