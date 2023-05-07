Британська розвідка вказала на нову проблему росіян

Росії загрожує зниження потенційного зростання економіки та розпал інфляції

Росія зіткнулася з дефіцитом робочої сили, обумовленим не лише війною в Україні, але й нещодавньою пандемією Covid-19. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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«Росія майже напевно зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року. За останні три роки через вплив Covid-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважують, що у 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона громадян, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях.

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«У Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році і не повернулися. Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили», – зазначається в дописі.

У міноборони королівства вважають, що це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.

Триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.