Білий дім не бачить доказів порушень у використанні Україною військової допомоги

США хочуть належної підзвітності та прозорості щодо озброєння, яке направляється в Україну

Сполучені Штати Америки не бачать ознак того, що Україна неналежним чином розпоряджається наданою США військовою допомогою. Про це заявив у середу під час брифінгу координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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«Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень», – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська сторона «поділяє наші занепокоєння стосовно забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього».

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«Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це - війна. Справжні люди воюють та вмирають. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій», – зауважив координатор.

Нагадаємо, минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включає ракети Himars, Harm, боєприпаси та інше озброєння на суму $350 млн.

3 березня Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму $400 млн. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Разом із новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад $32 млрд.