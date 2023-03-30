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Білий дім не бачить доказів порушень у використанні Україною військової допомоги

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім не бачить доказів порушень у використанні Україною військової допомоги
Джон Кірбі наголосив, що Україна поділяє занепокоєння США
фото з відкритих джерел

США хочуть належної підзвітності та прозорості щодо озброєння, яке направляється в Україну

Сполучені Штати Америки не бачать ознак того, що Україна неналежним чином розпоряджається наданою США військовою допомогою. Про це заявив у середу під час брифінгу координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень», – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська сторона «поділяє наші занепокоєння стосовно забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього».

«Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це - війна. Справжні люди воюють та вмирають. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій», – зауважив координатор.

Нагадаємо, минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включає ракети Himars, Harm, боєприпаси та інше озброєння на суму $350 млн.

3 березня Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму $400 млн. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Разом із новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад $32 млрд. 

Теги: озброєння Україна війна США

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