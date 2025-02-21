Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Білий дім переконаний, що відновлення переговорів щодо корисних копалин сприятиме зміцненню двосторонніх відносин США та України

Американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца на брифінгу.

Особливе занепокоєння у США викликає відмова України від угоди щодо інвестицій у корисні копалини.

Волц вкотре повідомив про готовність США інвестувати значні кошти у видобуток корисних копалин в Україні. За його словами, запропонована угода містила вигідні умови та додаткові безпекові гарантії для української сторони.

Американська сторона наголошує на необхідності перегляду поточної позиції Києва. У Білому домі переконані, що відновлення переговорів щодо корисних копалин сприятиме зміцненню двосторонніх відносин. Волц закликав українського президента повернутися до переговорів щодо ресурсної угоди.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

До слова, запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.