«Ми не присягаємо королю». У США відбудеться марш проти політики Трампа

Американці не вперше виходять на протести проти політики Трампа та дій його команди

Першочергові вимоги протестувальників стосуються локальних проблем США

У Вашингтоні спільнота ветеранів організовує протест проти антиукраїнських дій адміністрації президента США Дональда Трампа. Акція проходитиме 14 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ветеранський рух 3.14 Now DC.

«Якщо ти ветеран – це твій рух. Якщо ти підтримуєш Україну і вільний світ – це твій рух», – закликають активісти.

Протести пов'язані з останніми прокремлівськими позиціями адміністрації Трампа, а також масовим невдоволенням американців діями президента США.

«Сполучені Штати перебувають в облозі зсередини – захоплені нелегітимним президентом і адміністрацією та захищені системою, яка не бажає підтримувати наші конституційні гарантії. Система відмовляється діяти. Тепер люди повинні. #14th NOW, історичний рух, який стояв у переломі, щоб зупинити цей авторитарний переворот ще до його початку, поширює цей рух на ВСІХ, закликаючи до негайних дій проти знищення нашої демократії 14 березня з #Now DC. 14 березня також оголошено Національним днем ​​страйку», – йдеться в заяві.

Акція проходитиме 14 березня фото: 3.14 Now DC

Першочергові вимоги протестувальників стосуються внутрішніх проблем США, а саме прав, безпеки та свободи, але ці проблеми тісно пов'язані із зовнішньою політикою Білого дому. Також протестувальники посилаються на 14 правку, в якій зазначені умови відсторонення Трампа від влади.

«Жодна особа не може бути сенатором чи представником у Конгресі, або виборцем президента чи віце-президента, або обіймати будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах чи будь-якому штаті, яка, склавши раніше присягу як член Конгресу, чи як посадова особа Сполучених Штатів, чи як член будь-якого законодавчого органу штату, чи як посадова особа виконавчої, чи судової влади будь-якого штату, не має права брати участь у повстання чи повстання проти них, або надання допомоги чи потіхи ворогам. Але Конгрес може двома третинами голосів кожної палати скасувати таку інвалідність», – зазначили протестувальники.

Нагадаємо, Білий дім підбив підсумки перших 50 днів роботи президента США Дональда Трампа та його адміністрації.

Як повідомлялося, адміністрація президента США завершує роботу над новою забороною на поїздки до США для громадян певних країн.

До слова, адміністрація Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів.