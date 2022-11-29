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Білий дім: Путін робить огидні речі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім: Путін робить огидні речі
Джон Кірбі запевняє, що США продовжать надавати допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Путін намагається поставити український народ на коліна

Білий дім вважає огидними спроби російського диктатора Володимира Путіна використовувати голод, страх та холод як зброю. Про це заявив на брифінгу координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Цей хлопець використовував їжу як зброю. Він використовував страх як зброю. Він – як сказав генсек НАТО – він використовує холоди, що наступають, щоб спробувати поставити український народ на коліна», – сказав Кірбі.

Він зазначив, що РФ б'є по цивільній інфраструктурі, пов'язаній з енергетикою та водою – ресурсами, потрібними в умовах зими.

США збираються продовжувати постачати Україні зброю та послуги з навчання для успіху на полі бою, запевнив Кірбі. Також Вашингтон працює з партнерами над отриманням трансформаторів та обладнання для відновлення роботи українських мереж та відновлення електро- та водопостачання.

«Те, що він (Путін – ред.) робить останні кілька тижнів, абсолютно огидно. Не те щоб він не був підлим раніше, але його цілі в основному цивільні. Це спроба поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити навколішки українські Збройні сили», – сказав Кірбі.

Він також додав, що за дев'ять місяців війни Путін міг би й зрозуміти – поставити навколішки український народ йому не вдасться.

 

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