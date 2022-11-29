Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Застосування ядерної зброї означало б «поразку Росії» в очах противників

Більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України. Про це повідомляє американський журнал Newsweek.

За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ з позивним «Вітер змін».

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б «поразку Росії» в очах противників та нейтральних країн.

За даними джерела, ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що «погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду», а кінцева мета демонтажу РФ є її повна денуклеаризація.