Головна Світ Політика
search button user button menu button

Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
Застосування ядерної зброї означало б «поразку Росії» в очах противників
фото: AP

Більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України. Про це повідомляє американський журнал Newsweek. 

За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ з позивним «Вітер змін».

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б «поразку Росії» в очах противників та нейтральних країн.

За даними джерела, ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що «погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду», а кінцева мета демонтажу РФ є її повна денуклеаризація.

Читайте також: Що насправді буде у випадку глобальної ядерної війни?
Теги: росія війна путін ядерна зброя Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава КНДР планує створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі
Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі – Reuters
27 листопада, 06:42
аварійний захист спрацював на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Фото з відкритих джерел
Енергоатом попереджає про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи
24 листопада, 14:55
У Росії закінчуються запаси ракет великої дальності
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
26 листопада, 09:25

Політика

Білий дім: Путін робить огидні речі
Білий дім: Путін робить огидні речі
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
Українська делегація здійснила таємний візит до Ізраїлю
Українська делегація здійснила таємний візит до Ізраїлю
Обстріли енергосистеми України: кремлівські пропагандисти визнали провал (відео)
Обстріли енергосистеми України: кремлівські пропагандисти визнали провал (відео)
Війна Росії з Україною: Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна
Війна Росії з Україною: Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
41K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
16K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільних підприємств країни
14K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
12K
Пристебніться, Китай готується до великого нападу
9995
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту