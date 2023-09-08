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Білий дім тисне на Конгрес США задля додаткової допомоги Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім тисне на Конгрес США задля додаткової допомоги Україні
Між республіканцями у Сенаті наростає протиріччя
фото з відкритих джерел

Білий дім планує виділити Україні ще понад $4 млрд 

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається гарантувати виділення Україні додаткової допомоги попри можливий урядовий шатдаун у США. Про це пише CNN.

«Білий дім у четвер посилив тиск на спікера Палати представників Кевіна Маккарті, аби він схвалив запит на об’єднання допомоги Україні та збільшення фінансування програми порятунку від стихійних лих напередодні урядового шатдауну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $4 млрд на підтримку України й $16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.

«Хоча Білий дім прагне спільного ухвалення цих двох рішень, Маккарті хоче розділити їх, влаштовуючи протистояння не лише із Білим домом, але й з республіканцями у Сенаті», – зауважує CNN.

Видання пояснює, що між республіканцями у Сенаті наростає протиріччя, хоча законодавці мусять до кінця місяця ухвалити ряд рішень задля уникнення шатдауну.

«Білий дім спонукає Конгрес ухвалити закон про короткотермінові витрати, аби дозволити роботу уряду, поки лідеру Конгресу розберуться у своїх непорозуміннях», - підсумовується у статті.

Нагадаємо, 7 вересня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.

Теги: США Україна Джозеф Байден

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