Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно назвав Росію агресоркою, а Україну – жертвою війни. Він також підтвердив намір відвідати Закарпаття після російських атак на регіон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Під час виступу в угорському парламенті Мадяр нагадав про російську атаку на Закарпаття 17 листопада. За його словами, того дня російські безпілотники атакували регіон трьома хвилями.

Прем'єр зазначив, що ці події нагадали йому історію власної родини. Його дід у дитинстві разом із близькими був змушений залишити Мукачево та переїхати до Дебрецена після вступу радянських військ до міста у 1944 році.

«Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність із жителями Закарпаття та всім українським народом, який уже п'ять років веде нелюдську боротьбу за виживання», – заявив Мадяр.

Очільник угорського уряду наголосив, що відповідальність за війну та обстріли українських територій лежить на Росії. «У цій війні Росія є агресоркою, а Україна – жертвою», – підкреслив він.

Крім того, Мадяр підтвердив, що планує найближчим часом відвідати Закарпаття. Конкретної дати поїздки прем'єр не назвав.

«З 2015 року жоден обраний прем'єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем'єр-міністр Угорщини й особисто передам послання підтримки від материнської країни», – повідомив Мадяр.

Під час виступу прем'єр також розкритикував представників партії «Фідес» колишнього глави угорського уряду Віктора Орбана. За словами Мадяра, після російського обстрілу Закарпаття представники цієї політичної сили оприлюднили заяву, в якій натякнули, що саме він нібито несе відповідальність за атаку на регіон.

У відповідь глава уряду наголосив, що відповідальність за обстріли Закарпаття несуть виключно російські війська.

Нагадаємо, після російської атаки на Закарпаття 17 листопада Угорщина висловила солідарність з Україною. Із відповідною заявою виступила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан.