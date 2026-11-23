Співголова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав повернути з країни до 2,6 млн іноземців, зокрема українців, які отримали тимчасовий захист. Про це він заявив у подкасті газети Bild, повідомляє «Главком».

За словами політика, виїхати з Німеччини мають не лише іноземці, які вчинили злочини, та особи, зобов'язані залишити країну за рішенням влади. До цієї категорії він також зарахував громадян України, Сирії та Афганістану, які перебувають у Німеччині під захистом.

Хрупалла пояснив свою позицію можливими змінами в країнах походження біженців. На його думку, якщо війна в Україні завершиться, а ситуація з безпекою в Сирії та Афганістані покращиться настільки, що підстави для надання захисту зникнуть, громадяни цих держав мають повернутися додому.

«І йдеться про 2,6 мільйона людей», – заявив співголова AfD.

Водночас міграційний експерт Даніель Тім з університету Констанца розкритикував таку оцінку. За його словами, Хрупалла створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна швидко й масово вислати з Німеччини. Насправді ж підстави для захисту необхідно перевіряти індивідуально, а його припинення не може автоматично стосуватися всіх громадян певної країни.

За даними Bild, на середину 2026 року близько 259 тис. людей у Німеччині були зобов'язані залишити країну. Водночас приблизно 77% із них мали статус Duldung – тимчасове призупинення депортації.

Заява Хрупалли пролунала на тлі просування в AfD ідей зближення Німеччини з Росією. На початку листопада 2026 року представники зовнішньополітичного напряму парламентської фракції партії представили документи, у яких закликали припинити військову допомогу Україні та відновити економічні відносини з Москвою. Зокрема, вони виступили за відновлення постачання російського газу через газопроводи «Північний потік».