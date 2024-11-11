Білорусь стала країною-партнером БРІКС

Лукашенко (ліворуч) підписав лист про готовність долучитися до БРІКС як партнера

Статус країни-партнера передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС

Білорусь офіційно стала країною-партнером БРІКС. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Зазначається, що 5 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав лист на адресу Володимира Путіна про готовність долучитися до БРІКС як партнера.

Офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.

Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з тематики торгівлі, зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.

Нагадаємо, БРІКС – це міжнародний альянс, який об'єднав найбільші країни з економіками, що розвиваються. Назву вперше запропонував голова правління американського банку Goldman Sachs Джим О'Ніл ще у 2001 році. У 2006 році ідея була втілена на практиці, коли за ініціативи російського диктатора Володимира Путіна лідери Бразилії, Росії, Індії та Китаю вперше зібралися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Спочатку група мала назву БРІК – за першими літерами назви кожної з країн. У 2011 році приєдналася Південна Африка, тож група стала називатися БРІКС (South African Republic). Наразі налічує дев'ять членів. 1 січня 2024 року до п'ятірки БРІКС приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Вступ до БРІКС також розглядала Аргентина, але вона відкликала заявку з приходом до влади нового президента країни Хав'єра Мілея. Ще понад 40 країн висловлюють зацікавленість у приєднанні, і 15 країн подали заявки на членство. Серед них Туреччина, Азербайджан, Алжир, Казахстан, Білорусь, Пакистан, Куба. До БРІКС планувала приєднатися і Саудівська Аравія, але цього так і не зробила.

Як повідомлялося, МЗС Індонезії заявило, що країна хоче приєднатися до організації БРІКС та вже розпочала процес.

До слова, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією, пише Bloomberg.