Партизани повідомили, що російські винищувачі МіГ-31К покинули Білорусь
Російські літки часто приземляються на аеродромах в Білорусі
Російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», ймовірно, залишили територію Білорусі. Цю інформацію повідомив моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах.
У повідомленні наголошується, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт двох бортів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Мачулищі». Йдеться про винищувачі, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.
«Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у Мачулищах, ми ж, зі свого боку, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів», – пише «Гаюн».
До слова, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка інтенсифікує торгівельні зв'язки країни з підконтрольними російським загарбникам підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.
Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Про це йдеться в указі № 392.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.
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