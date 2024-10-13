Партизани повідомили, що російські винищувачі МіГ-31К покинули Білорусь

Російські літки часто приземляються на аеродромах в Білорусі

Російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», ймовірно, залишили територію Білорусі. Цю інформацію повідомив моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах​.

У повідомленні наголошується, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт двох бортів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Мачулищі». Йдеться про винищувачі, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.

«Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у Мачулищах, ми ж, зі свого боку, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів», – пише «Гаюн».

До слова, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка інтенсифікує торгівельні зв'язки країни з підконтрольними російським загарбникам підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Про це йдеться в указі № 392.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.