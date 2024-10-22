Нинішня зустріч Сі з Путіним стане п’ятою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до російського міста Казань для участі в 16-му саміті лідерів країн БРІКС та п’ятої від початку вторгнення армії РФ в Україну зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним. Про прибуття голови КНР до Казані повідомляють державні китайські ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що переговори Сі з Путіним пройдуть у вівторок, 22 жовтня, увечері.

Деталі питань, які очільники двох держав мають намір обговорити, Пекін і Москва не повідомляють.

«Лідери Китаю і Росії матимуть можливість зустрітися під час саміту БРІКС та провести глибокий обмін думками з питань двосторонніх відносин, а також міжнародних і регіональних питань», – сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Нинішня зустріч Сі з Путіним стане п’ятою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Китай декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни та намір сприяти її завершенню, та попри численні звернення Києва китайський лідер уникає контактів зі своїм українським колегою. За час війни Сі лише одного разу у квітні минулого року поговорив телефоном із Президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва отримав травму голови, через що був змушений скасувати поїздку до російського міста Казань на саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка).

Організація БРІКС допомагає диктатору Володимиру Путіну показати світу і російському суспільству, що ізоляції Росії насправді немає. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.