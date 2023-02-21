Білорусь стягує техніку до кордону з Литвою. Вільнюс відреагував

Кашчюнас: «Білоруська армія боїться сунути носа в Україну, а тим більше до країни НАТО»

Вночі проти 21 лютого чотири колони з технікою збройних сил Білорусі виїхали в напрямку кордону з Литвою. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн.

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Міноборони Білорусі заявило, що в рамках перевірки боєготовності, одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район. Проте не повідомило в який.

На це вже відреагували у збройних силах Литви. Там наголосили, що постійно моніторять військову активність і поки не бачать небезпеки.

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«Ми постійно моніторимо та аналізуємо військову діяльність у Білорусі. Поточна діяльність не впливає на безпекову ситуацію в Литві. Аналітики збройних сил Литви відзначають, що інформація з непідтверджених джерел не завжди підтверджується», – сказано у повідомленні.

Голова Комітету національної безпеки та оборони Лауринас Кашчюнас також запевняє, що наразі небезпеки для його країни немає.

«Білоруська армія боїться сунути носа в Україну, а тим більше в країну НАТО. Наші спецслужби та армія постійно відстежують та аналізують військову діяльність у Білорусі. Поточна діяльність не впливає на безпекову ситуацію в Литві. Ми спокійні, але напоготові, все під контролем», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Кремль розробив детальний план «повзучої анексії» Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року.