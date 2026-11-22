Кількість зафіксованих атак на цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та прилеглих водах досягла найвищого рівня від початку бойових дій наприкінці лютого. Тегеран намагається повернути контроль над стратегічним морським коридором на тлі падіння світових цін на нафту та різкого скорочення власних нафтових прибутків. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), у жовтні в зоні спостереження, що охоплює Ормузьку протоку, Перську та Оманську затоки, уперше з початку війни зафіксували понад 30 інцидентів. У листопаді станом на неділю зареєстрували вже щонайменше 22 напади – це другий найвищий місячний показник від початку конфлікту. До жовтня кількість таких інцидентів у регіоні становила в середньому близько 10 на місяць. Зростання підтверджених нападів із початку року фіксує і Міжнародна морська організація.

Протистояння в протоці, через яку до війни транспортувалася п'ята частина світової нафти, порушує постачання енергоносіїв і тисне на світову економіку. Після американо-ізраїльських ударів Іран намагався зупинити рух суден, на що США відповіли блокадою іранських портів. Попри те, що обсяги комерційних перевезень залишаються нижчими за рівень 2025 року, експортери з країн Перської затоки змогли налагодити проведення суден через протоку.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, відновлення експорту країн регіону разом зі зменшенням побоювань щодо нових масштабних військових дій США після американських проміжних виборів спричинило зниження цін на нафту. Водночас, за даними служби відстеження морських перевезень Kpler, блокада США призвела до того, що обсяги іранської нафти в морі за межами зони обмежень впали до нуля після розвантаження останніх партій у Китаї на початку листопада, через що нафтові доходи Тегерана можуть повністю зникнути до середини грудня.

Старший аналітик Міжнародної кризової групи Хамідреза Азізі попереджає, що очікування ринків щодо поступового відновлення поставок можуть швидко змінитися, якщо Іран вирішить посилити конфронтацію заради поступок із боку Вашингтона.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Вашингтон більше не потребує угоди з Тегераном, оскільки США контролюють протоку та сотні мільярдів доларів іранських коштів, і доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередитися на інших питаннях. Також американський лідер наголосив, що за потреби без вагань відновить військові удари по Ірану.

З п'ятниці під обстріл у протоці потрапили одразу три танкери. У компанії з управління морськими ризиками Marisks назвали причетність Ірану до цих атак імовірною та зазначили, що інциденти свідчать про постійну критичну загрозу для судноплавства, особливо на південному маршруті поблизу узбережжя Оману, проти використання якого активно виступає Тегеран.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль розглядають можливість завдання нових ударів по Ірану найближчим часом. Обговорення військових сценаріїв активізувалося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та безрезультатних дипломатичних переговорів із Тегераном.

Вашингтон розглядає можливість відновлення масштабних ударів по іранських об'єктах. Водночас президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо нової військової операції.

До слова, Сенат США у четвер, 19 листопада, відхилив резолюцію, яка передбачала обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, хоча її підтримали троє сенаторів-республіканців.

За резолюцію проголосували 48 сенаторів, тоді як 51 виступив проти. Документ мав на меті зобов'язати американського президента припинити військові дії проти Ірану без відповідного дозволу Конгресу.