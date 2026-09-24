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Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
Деякі месенджери можуть передавати повідомлення без мобільного інтернету
фото: з відкритих джерел

Є кілька способів залишатися на зв’язку, навіть якщо інтернет зникне

Після російських ударів по дата-центрах та обладнанню інтернет-провайдерів у Києві частина абонентів залишилася без доступу до мережі.

У разі перебоїв із мобільним інтернетом для спілкування можна скористатися спеціальними додатками, які передають повідомлення без підключення до мережі. «Главком» розібрався, які додатки допоможуть залишатися на зв’язку.

Briar працює без підключення до інтернету

Briar – месенджер, який не використовує центральні сервери для обміну повідомленнями. Застосунок може працювати через Bluetooth, Wi-Fi або Tor, а повідомлення між користувачами, які перебувають поруч, можна передавати навіть без інтернету.

Додаток Briar у Google Play
Додаток Briar у Google Play
Скриншот сторінки Google Play

Листування зберігається безпосередньо на пристрої, а повідомлення захищені наскрізним шифруванням. Застосунок доступний для Android.

Тобто для спілкування без мережі співрозмовники мають перебувати поблизу та мати можливість встановити пряме з'єднання між пристроями.

Bridgefy передає повідомлення через Bluetooth

Bridgefy дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями без інтернету за допомогою Bluetooth. За інформацією розробників, прямий зв'язок між телефонами можливий на відстані до 100 метрів.

Додаток Briar у Google Play
Додаток Briar у Google Play
Скриншот сторінки Google Play

Якщо користувачі перебувають далі один від одного, повідомлення може передаватися через інші телефони, на яких також встановлений Bridgefy. Таким чином формується ланцюжок між пристроями.

Застосунок працює на Android та iOS. Водночас його потрібно заздалегідь встановити й активувати: перше відкриття потребує підключення до інтернету. Після цього для обміну повідомленнями достатньо Bluetooth.

Є й інші офлайн-месенджери

Ще один варіант – Knit. Це Android-застосунок, який створює локальну mesh-мережу між телефонами за допомогою Bluetooth Low Energy та Wi-Fi Aware. Повідомлення можуть передаватися від одного пристрою до іншого, тому співрозмовники не обов'язково мають перебувати в зоні прямого зв'язку.

Додаток Knit у Google Play
Додаток Knit у Google Play
Скриншот сторінки Google Play

За даними розробників, Knit не потребує інтернету, мобільної мережі, Wi-Fi-роутера, облікового запису чи сервера. Застосунок розрахований на Android 10 і новіші версії.

Водночас це новіший і менш поширений проєкт, тому його краще встановити та перевірити заздалегідь, а не вперше намагатися налаштувати вже під час масштабного збою.

Які ще додатки можуть працювати без інтернету

Окрім Briar, Bridgefy та Knit, є й інші додатки для обміну повідомленнями без мобільного інтернету. Серед них:

  • bitchat – використовує Bluetooth mesh для передачі повідомлень між пристроями;
  • OSHI – дозволяє обмінюватися повідомленнями через Bluetooth та Wi-Fi Direct;
  • tvoy.chat – передає повідомлення через Bluetooth і сусідні телефони;
  • P2PI – працює як локальний чат через Bluetooth без мобільної мережі;
  • NearTalk – використовує Bluetooth mesh для передачі повідомлень між пристроями;
  • TutChat – дозволяє обмінюватися повідомленнями безпосередньо через Bluetooth;
  • Link Chat – офлайн-месенджер від Bridgefy для обміну повідомленнями через Bluetooth.

У таких застосунків є спільне обмеження: вони розраховані на спілкування між пристроями, які перебувають поблизу або можуть передати повідомлення через інших користувачів. Тому їх варто встановити й перевірити заздалегідь, а не чекати першого масштабного збою.

Після російського обстрілу Києва 23 вересня у столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Через пошкодження дата-центрів та іншої цифрової інфраструктури частина користувачів залишилася без доступу до мережі.

За даними Міністерства цифрової трансформації, через російську атаку проблеми з доступом до інтернету виникли у Києві та області. Без мережі залишилися близько 100 тис. домогосподарств. Фахівці оцінювали пошкодження та проводили ремонтні роботи, щоб відновити стабільну роботу мереж.

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Теги: Україна мессенджер інтернет

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