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Українське МЗС прокоментувало відмову Болгарії озброювати Київ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українське МЗС прокоментувало відмову Болгарії озброювати Київ
З 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, однак їхній склад і вартість офіційно не розголошувалися
фото з відкритих джерел

Україна не отримує безкоштовної зброї від Болгарії – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви болгарської влади щодо припинення військової допомоги Україні та наголосив, що співпраця між Києвом і Софією в оборонній сфері відбувається на комерційній основі. Про це він заявив під час брифінгу, пише «Главком».

За словами Тихого, Україна не отримує від Болгарії безоплатної військової допомоги, а взаємодія між державами є взаємовигідною для обох сторін.

«Українсько-болгарська оборонна співпраця заснована на комерційній основі. Вона є взаємовигідною для України і Болгарії. Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме», – заявив речник МЗС.

Він зазначив, що українська сторона отримує необхідні оборонні засоби, тоді як болгарські підприємства та оборонна промисловість мають можливість розвиватися завдяки таким контрактам.

«Ми вдячні Болгарії, вдячні за те, що такі проєкти є можливими. Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей», – додав Тихий.

Напередодні міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна більше не постачатиме військову допомогу Україні. 

Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в Європі. На початковому етапі повномасштабної війни такі боєприпаси відігравали важливу роль у забезпеченні потреб української армії. Хоча Софія тривалий час не надавала Києву прямої військової допомоги, болгарська продукція потрапляла до України через експорт до інших держав ЄС.

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Теги: Болгарія військова техніка військова допомога

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