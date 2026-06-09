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Болгарія вирішила припинити озброювати Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Болгарія вирішила припинити озброювати Україну
З 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, однак їхній склад і вартість офіційно не розголошувалися
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Болгарії вважає, що додаткове озброєння не змінить перебіг війни

Новий уряд Болгарії має намір припинити озброювати Україну. Як пише Bloomberg, про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, повідомляє «Главком».

Стоянов зазнчив, що для завершення війни Україні необхідно більше людських ресурсів, а не додаткове озброєння.

«Україні потрібно більше людей, а не більше зброї», – сказав Стоянов, додавши, що виступає за «справедливий мир», умови якого мають визначити обидві сторони конфлікту.

Така позиція глави Міноборони збігається з поглядами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радєва, який раніше неодноразово заявляв, що війна не може бути вирішена виключно військовим шляхом. Очільник уряду також виступає за перегляд санкційної політики щодо Росії, вважаючи, що обмеження негативно впливають на економіку країн Європейського Союзу.

Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в Європі. На початковому етапі повномасштабної війни такі боєприпаси відігравали важливу роль у забезпеченні потреб української армії. Хоча Софія тривалий час не надавала Києву прямої військової допомоги, болгарська продукція потрапляла до України через експорт до інших держав ЄС.

З 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, однак їхній склад і вартість офіційно не розголошувалися.

Раніше повідомлялось, що Болгарія може стати ще однією країною Європейського Союзу, яка вимагатиме від України додаткових гарантій щодо прав національних меншин. Йдеться насамперед про питання освіти та розвитку болгарської мови серед представників болгарської громади.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев пояснив, чому країна не приєдналася до ініціативи щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. За його словами, такий механізм матиме ефект лише за умови поразки Росії та фізичного затримання Володимира Путіна.

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Теги: військова допомога військова техніка Румен Радев боєприпаси Болгарія війна

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