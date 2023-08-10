Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував

Китай висловив серйозний демарш американській стороні

Пекін різко відреагував на указ президента США Джо Байдена про обмеження американських інвестицій у Китаї, назвавши його актом залякування й економічного примусу, направленим на позбавлення Китаю права на розвиток, і закликав негайно його скасувати. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

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«Обмеження інвестицій американських компаній у Китаї під прикриттям національної безпеки є явним актом надмірного розширення концепції безпеки та політизації взаємодії з бізнесом, справжня мета якого полягає в тому, щоб позбавити Китай його права розвиватися та егоїстично домагатись панування США», – йдеться в заяві.

У ній наголошується, що Китай рішуче протестує проти цих обмежень і висловив серйозний демарш американській стороні.

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«Це відвертий економічний і технічний примус, акт залякування, який серйозно порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції… і завдає шкоди інтересам як Китаю, так і США», - наголосили в дипломатичному відомстві.

У МЗС зауважили, що президент Байден пообіцяв не намагатися від’єднатись від Китаю чи зупинити його економічний розвиток, тож закликали Сполучені Штати виконати це зобов’язання… і негайно скасувати обмеження на інвестиції в Китаї, створивши сприятливе середовище для китайсько-американського ділового співробітництва.

«Китай буде уважно стежити за розвитком подій і рішуче захищати наші права та інтереси», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.