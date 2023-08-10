Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
Китай рішуче протестує проти впроваджених обмежень США
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Китай висловив серйозний демарш американській стороні

Пекін різко відреагував на указ президента США Джо Байдена про обмеження американських інвестицій у Китаї, назвавши його актом залякування й економічного примусу, направленим на позбавлення Китаю права на розвиток, і закликав негайно його скасувати. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

«Обмеження інвестицій американських компаній у Китаї під прикриттям національної безпеки є явним актом надмірного розширення концепції безпеки та політизації взаємодії з бізнесом, справжня мета якого полягає в тому, щоб позбавити Китай його права розвиватися та егоїстично домагатись панування США», – йдеться в заяві.

У ній наголошується, що Китай рішуче протестує проти цих обмежень і висловив серйозний демарш американській стороні.

«Це відвертий економічний і технічний примус, акт залякування, який серйозно порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції… і завдає шкоди інтересам як Китаю, так і США», - наголосили в дипломатичному відомстві.

У МЗС зауважили, що президент Байден пообіцяв не намагатися від’єднатись від Китаю чи зупинити його економічний розвиток, тож закликали Сполучені Штати виконати це зобов’язання… і негайно скасувати обмеження на інвестиції в Китаї, створивши сприятливе середовище для китайсько-американського ділового співробітництва.

«Китай буде уважно стежити за розвитком подій і рішуче захищати наші права та інтереси», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

Теги: Китай США Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
5 серпня, 07:15
Кулеба наголосив наважливості розмови президента України Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана
Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію
4 серпня, 19:02
США наказали евакуювати частину співробітників і сімей зі свого посольства в Нігері після державного перевороту
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства
3 серпня, 06:35
Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту, створених ШІ
Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками
25 липня, 10:20
Максимальна дальність польоту комплекс балістичної ракети сягає 300 км
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
23 липня, 08:45
Про надання нового пакету військової підтримки США можуть оголосити вже цього тижня
США готують новий пакет допомоги: чи будуть там касетні боєприпаси
20 липня, 08:11
Імовірно, хакери хотіли отримати доступ до систем електронної пошти для збору розвідданих
Китайські хакери зламали електронну пошту уряду США
13 липня, 06:27
Андреа Калан: НАТО може показати Путіну, що Альянс сильний і стоятиме пліч-о-пліч з Україною у довготривалій перспективі
Представниця Держдепу США Андреа Калан: Україна грає важливішу роль для НАТО, ніж Росія тема тижня
12 липня, 22:10
Ракета Atacms
В адміністрації Байдена обговорюється надання Україні Atacms – NYT
12 липня, 05:36

Політика

Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
Польща придумала, як змусити Китай натиснути на Лукашенка
Польща придумала, як змусити Китай натиснути на Лукашенка
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни
В Еквадорі застрелили кандидата в президенти (відео)
В Еквадорі застрелили кандидата в президенти (відео)
Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України
Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
49K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
30K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
14K
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу
14K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
8692
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту