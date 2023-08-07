Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

МЗС Китаю вважає, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля та його делегацію з візитом восени після того, як Пекін відклав попередній візит. Про це повідомляє Bloomberg.

У МЗС Китаю заявили, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року.

Зазначається, що політики провели телефонну розмову.

Як відомо, Китай скасував запланований візит глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Пекіна без оголошення причини. 

Раніше у рамках безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, щоб обговорити спільні стратегічні питання

Нагадаємо, у неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом. Таким чином, він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. 

Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні.

Теги: війна Китай Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільнюс 2023 не повинен повторити помилки Бухареста 2008
Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України
10 липня, 14:46
Z-блогери всього місяць тому вболівали за Ердогана на виборах
У світі тепер у всіх відсутні моральні зобов'язання перед Росією
9 липня, 17:14
У ФРН зараз 700 тисяч українців, у півтора рази більше, ніж сирійців та в рази – ніж іракців та афганців
Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
30 липня, 14:18
Коли армія і суспільство перестають довіряти трубадурам влади – це дуже небезпечно, вважає Луценко
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
8 липня, 22:02
Українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18 липня, 12:30
Дерадянізація «Батьківщини-матері» в Києві
Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві
1 серпня, 14:25
Спершу Єгор боронив Харківщину, згодом – рідну Донеччину
Хвилина мовчання: згадаймо Єгора Шумаєва з Донеччини
28 липня, 09:00
ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута
Контрнаступ: ЗСУ виборюють позиції біля Бахмута
27 липня, 17:08
Цієї ночі до Харкова долетіли п'ять іранських дронів.
Чому складно збивати дрони на Харківщині: пояснення ЗСУ
1 серпня, 11:51

Політика

Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg
Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg
Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України
Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
32K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
25K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
15K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
13K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
8160
Зеленський «політав» на винищувачі F-16

Новини

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
5 серпня, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
5 серпня, 09:48

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту