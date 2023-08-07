Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg

МЗС Китаю вважає, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля та його делегацію з візитом восени після того, як Пекін відклав попередній візит. Про це повідомляє Bloomberg.

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У МЗС Китаю заявили, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року.

Зазначається, що політики провели телефонну розмову.

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Як відомо, Китай скасував запланований візит глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Пекіна без оголошення причини.

Раніше у рамках безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, щоб обговорити спільні стратегічні питання.

Нагадаємо, у неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом. Таким чином, він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні.