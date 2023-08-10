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Байден підписав указ про обмеження інвестицій у Китай: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден підписав указ про обмеження інвестицій у Китай: деталі
Джо Байден
фото: Sarah Silbiger / Reuters

Уперше Вашингтон запровадив широкі правила інвестування для американських компаній за кордоном

Американський президент Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кібер-можливостей, є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній мірі поза межами Сполучених Штатів, і деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу», – заявив Байден.

Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

За словами американського лідера, відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.

Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни, зауважив Байден.

Нагадаємо, що посольства США та КНР у Вашингтоні здійснили першу зустріч високого рівня за понад рік між високопоставленими чиновниками з питань двосторонніх оборонних відносин.

Як повідомлялося, американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах.  Зазначимо, що Блінкен вирушив до  Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.

Теги: Джозеф Байден США Китай інвестиції

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