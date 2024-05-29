Додік несподівано поставив підніжку Путіну

Мілорад Додік: «Республіка Сербська віддана європейському шляху»

Ярий прихильник російського диктатора президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що Республіка Сербська віддана європейському шляху», тому він зняв із обговорення в парламенті проєкт закону про «іноземних агентів». Про це Додік заявив у мережі Х.

У дописі Додік заявив, що з урядом Республіки Сербської та членами правлячої коаліції в парламенті було домовлено про відкликання закону, щоб він був «додатково гармонізований із законами, які деякі Європейські країни мають і застосовують», а також «гармонізований із європейською правовою практикою».

«Останніми днями ми консультувалися з урядом Республіки Сербської та членами правлячої більшості в Національній асамблеї щодо проекту закону про спеціальний реєстр та публічність роботи некомерційних організацій. Усі правознавці, які розглядали цей законопроект, погоджуються, що він повністю відповідає законодавству США, є м’якшим за формою та певними правовими нормами», – написав Додік.

При цьому він наголосив, що є певні заперечення, і вони стосуються європейських норм. «Оскільки Республіка Сербська віддана європейському шляху, ми погодилися відкликати його та додатково гармонізувати із законами, які мають і застосовують деякі європейські країни, щоб гармонізувати його з Європейською юридичною практикою», – додав президент Республіки Сербської.

Отже, пропозицію відкликано на додаткове узгодження та буде знову повернено до процедури у встановленому порядку. Як пише сербське відділення «Радіо свобода», закон про спеціальний реєстр і публічність роботи некомерційних організацій, більш відомий громадськості як закон про «іноземних агентів», був знятий з обговорення в Народних зборах Республіки Сербської у вівторок, 28 травня.

Закон передбачав особливий нагляд і можливість заборони роботи неурядових організацій, які фінансуються з-за кордону, заборону на політичну діяльність, необхідність додаткової реєстрації та надсилання фінансових звітів.

Він визначає як «агентів іноземного впливу» некомерційні організації, які допомагають іноземним суб'єктам і які займаються політичними діями або політичною діяльністю, впливаючи на громадську думку, а також ті, які «порушують цілісність і Конституцію Республіки Сербської».

До відома, Додік, який перебуває під санкціями США та Великої Британії за неконституційні дії, оголосив про цей закон у 2022 році. Народні збори Республіки Сербської прийняли проєкт цього закону 28 вересня минулого року, але він зустрів низку критики з боку громадськості, неурядового сектору та міжнародних організацій.

До відома, Додік з неприхованою прихильністю ставиться до Росії, а також прагне до відділення від Боснії та Герцеговини. Раніше він прагнув до ймовірної підтримки Росії, посилити військовий потенціал у Республіці Сербській.

Нагадаємо, раніше президент Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорад Додік неодноразово висловлював своє захоплення політикою Кремля і особисто персоною диктатора Володимира Путіна. Зокрема він заявив, що російський диктатор Володимир Путін «найкраща людина, з якою він познайомився у політиці».

Нагадаємо, натомість у Грузії парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі і таки прийняв закон про «іноагентів».