Справа «Коростишівської банди». Після піврічної паузи суд почав допит свідків та потерпілих

На рахунку злочинного угрупування – понад 20 епізодів важких правопорушень

Понад пів року Корольовський райсуд Житомира розглядає справу «Коростишівської банди», діяльність якої припинила СБУ та Нацполіція. Учасникам злочинного угрупування інкримінують понад 20 епізодів важких кримінальних правопорушень, серед яких вбивство учасника АТО, зґвалтування студенток, виманювання грошей. Наразі суд перейшов до розгляду справи по суті, повідомляє ТСН.

Зазначається, що буде допитано свідків і потерпілих – всього 22 особи. До цього через неявку адвокатів обвинувачених засідання переносилось дев’ять разів. Прокуратура вважає, що такі дії є затягуванням розгляду справи.

«Підозрювані та захисники, а справу до суду було направлено у липні 2024 року, всіляко намагаються уникнути наступної стадії судового розгляду, а саме – дослідження доказів. Йдеться про можливість допитати свідків, дослідити висновки численних експертиз, ознайомитися із чисельними слідчими експериментами», – сказав керівник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Житомирської обласної прокуратури Андрій Ткачук.

Також зазначається, що адвокати навіть клопотали про вилучення з обвинувального акту нібито неукраїнських слів і просили про допуск священника до їхніх клієнтів.

Нагадаємо, що влітку 2023 року СБУ викрила на Житомирщині банду рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині. Злочинне угруповання організували двоє місцевих жителів. До складу банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності перед законом за особливо тяжкі злочини. Всього, до складу банди входило дев’ятеро осіб.

У березні 2024 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно так званої «Коростишівської банди». Протягом шести років (листопад 2017 – серпень 2023 рр.) вони скоїли низку злочинів.