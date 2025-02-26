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Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
Законопроєкт передбачає створення двох судів замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва
фото: Сергій Нужненко

Створення Вищого адміністративного суду було однією з вимог Міжнародного валютного фонду

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12368-1, який передбачає створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідне рішення підтримали 234 депутати.

Рішення про створення Вищого адміністративного суду підтримали 234 депутати
Рішення про створення Вищого адміністративного суду підтримали 234 депутати
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Як зазначив депутат, створення Вищого адміністративного суду було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Суд повинен був бути створеним до 31 грудня 2024 року.

Водночас було вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (він буде суд апеляційної інстанції, що переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності закону. Також буде сформовано експертну раду суддів. До її складу увійде шість осіб – троє від Ради суддів та ще троє від міжнародних організацій.

Теги: суд Верховна Рада депутат Ярослав Железняк Окружний адмінсуд

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